Süper Lig'de sürpriz imza! Alman teknik adam göreve geldi - Son Dakika
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Süper Lig'de sürpriz imza! Alman teknik adam göreve geldi

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Süper Lig\'de sürpriz imza! Alman teknik adam göreve geldi
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Süper Lig'de son üç maçını kaybeden Gençlerbirliği, teknik direktörlük koltuğunda değişikliğe gitti. Metin Diyadin ile yollarını ayıran başkent ekibi, takımın başına Alman teknik adam Bernd Storck'u getirdi. Kulüp, yeni çalıştırıcısını resmi açıklamayla duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Bernd Storck'un getirildiğini açıkladı.  Metin Diyadin'in ayrılığının ardından yeni çalıştırıcısını belirleyen kırmızı-siyahlı kulüp, Alman teknik adamın göreve başladığını "Hoş Geldin" mesajıyla duyurdu.

ÜÇ MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Ligde oynadığı son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Bernd Storck yönetiminde kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Alman teknik adamın ilk hedefi, başkent temsilcisini yeniden galibiyetle buluşturmak olacak.

Süper Lig'de sürpriz imza! Alman teknik adam göreve geldi

Bernd Storck'un kariyeri

  • 2008-08 Tsesna
  • 2008-08 Kazakistan U21
  • 2008-10 Kazakistan
  • 2012-14 Olympiakos U20
  • 2015-15 Macaristan U20
  • 2015-17 Macaristan
  • 2018-19 Cercle Brugge
  • 2020-21 Dunajska Streda
  • 2021-22 Genk
  • 2022-22 Eupen
  • 2022-23 Kortrijk
  • 2023-24 Sepsi
  • 2025-25 Kortrijk
  • 2025-25 Cercle Brugge
GençlerbirliğiMetin DiyadinSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Ali Yilmaz Mehmet Ali Yilmaz:
    Hicbir yerde 1 seneden fazla kalmamis Burda 3 hafta kalir 0 0 Yanıtla
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