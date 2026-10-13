Süper Lig'de yeni dönem! Bu sözü söyleyen futbolcu kırmızı kart görecek - Son Dakika
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Süper Lig'de yeni dönem! Bu sözü söyleyen futbolcu kırmızı kart görecek

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Süper Lig'de hakemlere yönelik küfürlü ifadelerle ilgili yeni karar alındı. MHK, İngilizce "f... off" ve "f... you" ifadelerinin ağır hakaret sayılacağını ve bu sözleri kullanan futbolculara doğrudan kırmızı kart gösterileceğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'deki hakem kararlarına ilişkin yeni analizini yayımladı. MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından hazırlanan değerlendirmede, futbolcuların hakemlere yönelik kullandığı İngilizce küfürlü ifadelerle ilgili önemli bir talimat değişikliğine dikkat çekildi.

BU İFADEYİ KULLANAN KIRMIZI KART GÖRECEK

MHK'nin açıklamasına göre İngilizcede kullanılan "f... off" ifadesi de artık "f... you" gibi ağır hakaret kapsamında değerlendirilecek. Yapılan talimat değişikliği doğrultusunda söz konusu ifadeyi hakeme yönelik kullanan futbolcular, doğrudan kırmızı kartla cezalandırılacak. Böylece hakemlere yönelik sözlü tepkilerin değerlendirilmesinde yeni bir uygulama hayata geçirilmiş olacak.

ANTHONY TAYLOR HAKEM KARARLARINI ANALİZ ETTİ

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarından seçilen tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, analizlerin REPU kapsamında hazırlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizler, sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

ANALİZLER SEZON BOYUNCA DEVAM EDECEK

MHK, hakem kararlarına ilişkin değerlendirmelerin sezon boyunca belirli aralıklarla yayımlanacağını bildirdi. Bu analizlerle birlikte hem tartışmalı pozisyonların hem de hakemlerin uygulayacağı disiplin kriterlerinin kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.

Merkez Hakem KuruluSporYouSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Özellikle yabancı futbolcuların ukelalılığına karşı iyi olmuş. Hatta ağır para cezası verin ... 2 1 Yanıtla
  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    İlla edep, illa edep. Sadece küfür konusunda değil, şike v.s her konu için geçerli. Hakemler ve yöneticileri de bağlar.. Doğru bir karar. Güzel olmuş. 1 1 Yanıtla
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