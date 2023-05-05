Suudi Arabistan'da objektiflere yansıyan Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranları arasında tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan'da objektiflere yansıyan Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranları arasında tartışma yarattı

05.05.2023 15:04

Suudi Arabistan'a gittiği için Paris Saint-Germain'de kadro dışı bırakılan Lionel Messi'nin bacağındaki Barcelona dövmesi büyük yankı uyandırdı. Arjantinli yıldızın daha önce tasarlattığı ancak yeni yapıldığı iddia edilen dövmeyi gören hayranları, Messi'nin Katalan devine geri döneceği mesajı verdiğini ifade ederek büyük mutluluk yaşadı.

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi, son dövmesiyle gündem oldu.

BACAĞINA BARCELONA DÖVMESİ YAPTIRDI

Lionel Messi'nin 10 numara, futbol topu ve Arjantin arması dövmesi olan bacağına bir de Barcelona dövmesi ekledi. Suudi Arabistan ziyaretinde bacağındaki bu ayrıntının fark edilmesi sonrası Messi hayranları büyük bir heyecan yaşadı.

YAZ AYLARINDA TASARLANDI

Messi'nin yeniden Barcelona'ya döneceği iddiaları dövmeyle birlikte daha çok kuvvetlenirken, bu dövmenin aslında yaz aylarında tasarlandığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan'da görüntülenen Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranlarını ayağa kaldırdı Suudi Arabistan'da görüntülenen Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranlarını ayağa kaldırdı

Suudi Arabistan, Lionel Messi, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan'da objektiflere yansıyan Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranları arasında tartışma yarattı - Son Dakika


Son Dakika
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan "hızlı internet" vaadi! Donan videolarda bu reklam çıkıyor
15:10 Pucca'dan 3. kattan düşen evladının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi: Eve geldiği gibi ayaklandı
15:05 Bakan Nebati'den seçim sonrası için döviz açıklaması: Rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor
14:59 Suudi Arabistan'da objektiflere yansıyan Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranları arasında tartışma yarattı
14:56 Partisiyle anlaşamayan Özlem Zengin'in İstanbul Sözleşmesi ısrarı devam ediyor: Tek kabahatim doğruyu söylemek
14:43 Partisiyle ters düşen Özlem Zengin'in İstanbul Sözleşmesi ısrarı sürüyor: Tek kabahatim doğruyu söylemek
14:26 Suudi Arabistan'da görüntülenen Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranlarını ayağa kaldırdı
14:08 Nebati: Seçim sonrası dövizdeki 'ralli'nin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor
13:58 Pucca, 3. kattan düşen oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi: Eve geldiği gibi ayaklandı
13:46 Kılıçdaroğlu'na nispet yapan Selahattin Demirtaş 1 saniyelik video paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2023 15:22:51. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da objektiflere yansıyan Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranları arasında tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement