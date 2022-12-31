Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi bittikten sonra yapacağı iş belli oldu

Manchester United ile olaylı şekilde yolları ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Suudi Arabistan ekibi Al Nassr oldu. Kendisini dünyanın yıllık bazda en çok kazanan futbolcusu yapacak rekor paraya imza atan Portekizli yıldızın, mukavelesinin sona ermesinden sonra ise kulüp için alacağı rol belli oldu.

200 MİLYON EURO KAZANACAK

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, ticari anlaşmalarıyla birlikte yılda 200 milyon euro kazanacak. Dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak Portekizli yıldız, sözleşmesinin sona ermesinden sonra ise Al Nassr'ın tanıtım elçisi olarak görev yapacak.

TAKIM ARKADAŞLARI ÇOK TANIDIK

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2. sırada yer alan Al Nassr'ın teknik direktörlüğünü dünyaca ünlü hoca Rudi Garcia yapıyor. Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını ise Türk futbolseverler çok yakından tanıyor. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Talisca ve eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile takım arkadaşı oldu.