Görkemli imza töreninde Ronaldo'nun küpesindeki ayrıntı Suudi Arabistan'da çok tartışılır

Manchester United'dan ayrıldıktan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, kendisi için düzenlenen imza töreninde taktığı aksesuarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

HAÇLI KÜPE TAKTI

Suudi Arabistan'daki imza törenine Cristiano Ronaldo'nun kulağında haçlı küpe ile katılması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada Portekizli yıldızın, küpesi binlerce futbolsever tarafından paylaşıldı.

"EĞLENMEYE DEVAM ETMEYE HAZIRIM"

Ronaldo basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Buraya gelmek kariyerimin sonu değil. İnsanların ne dediğini düşünmüyorum: Ben kararımı verdim ve burada olmaktan mutluyum. Ligin çok rekabetçi olduğunu biliyorum: herkes hayır diyor ama ben birkaç maç izledim. Eğlenmeye devam etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.