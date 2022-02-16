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Talasgücü Belediyespor telafi peşinde - Son Dakika

Talasgücü Belediyespor telafi peşinde

16.02.2022 09:39
Talasgücü Belediyespor telafi peşinde

Talasgücü Belediyespor, Andırın Yeşildağ maçını kazanıp Develispor yenilgisini unutturmak istiyor.

Talasgücü Belediyespor, Andırın Yeşildağ maçını kazanıp Develispor yenilgisini unutturmak istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor, hafta sonu oynayacağı Andırın Yeşildağ maçını kazanarak Develispor mağlubiyetini telafi etmek istiyor. Geride kalan 11 haftada 10 galibiyet, 1 mağlubiyet alan sarı lacivertliler kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde Andırın Yeşildağ maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdüren Talasgücü Belediyespor, sahasındaki maçta puan kaybı yaşamak istemiyor.

Sarı Lacivertliler, Andırın Yeşildağ takımı ile 19 Şubat Cumartesi günü Kadir Has Yan Sahada karşılaşacak. Bu maçın başlama saati 14.00 olarak belirlendi. - KAYSERİ

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Amatör Lig, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor telafi peşinde - Son Dakika Spor


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