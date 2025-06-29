Tanak, Akropolis Rallisi'ni Kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 7. etabı Akropolis Rallisi'ni, Hyundai Shell Mobis takımından Ott Tanak kazandı.

Yunanistan'da düzenlenen 17 etaplık mücadeleyi, 4 saat 12 dakika 20.1 saniyede tamamlayan Estonyalı pilot Tanak, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Fransız Sebastian Ogier (Toyota Gazoo Racing), kariyerinde 8 kez WRC şampiyonluğu yaşayan Tanak'ın 32.8 saniye gerisinde ikinci, Fransız Adrien Fourmaux (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 2 dakika 37 saniye arkasında üçüncü oldu.

Etabı 4. sırada bitiren Toyota Gazoo ekibinden Büyük Britanyalı Elfyn Evans, pilotlar klasmanında Ogier'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

WRC'nin 8. ayağı, 17-20 Temmuz'da Estonya'da düzenlenecek.