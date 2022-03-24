Taraftarlar stat önünde renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Taraftarlar stat önünde renkli görüntüler oluşturdu

24.03.2022 21:19
Taraftarlar stat önünde renkli görüntüler oluşturdu

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, Estadio do Dragao Stadyumu'nun önünde büyük coşku yaşadı.

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, Estadio do Dragao Stadyumu'nun önünde büyük coşku yaşadı.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için Play-Off oynayacak olan A Milli Takım, bu akşam Porto'da Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takım taraftarları stadyum önünde renkli görüntüler oluşturdu. Bir grup ay-yıldızlı taraftarlar, "Türkiye" sloganları atarak maç öncesi büyük coşku yaşadı. - PORTO

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Dünya Kupası, Milli Takım, Portekiz, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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