Tarık Yurttaş: "Karabükspor helva yenilenecek kulüp değildir" - Son Dakika
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Tarık Yurttaş: "Karabükspor helva yenilenecek kulüp değildir"

14.04.2022 00:58
Tarık Yurttaş: "Karabükspor helva yenilenecek kulüp değildir"

Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nin iddialı ekiplerinden Karabük 197 Spor Kulübü'nün antrenörü ve Kardemir Karabükspor'un eski futbolcularından Tarık Yurttaş Karabükspor'un helva yenilmeyecek bir kulüp olduğunu söyledi.

Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nin iddialı ekiplerinden Karabük 197 Spor Kulübü'nün antrenörü ve Kardemir Karabükspor'un eski futbolcularından Tarık Yurttaş Karabükspor'un helva yenilmeyecek bir kulüp olduğunu söyledi.

Kardemir Karabükspor'un içinde bulunduğu durumla da birlikte ilginin gün geçtikçe arttığı amatör ligde şampiyonluk iddiası bulunan takımlardan Karabük 1937 SK'nın antrenörü Tarık yurttaş amatöre düşünce helva dağıtılmasının hesabının sorulması gerektiğini belirtti.

Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi play-off dördüncü haftasında Adatepe Dökecekspor ile Karabük 1937 SK 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte play-off'un son maçlarında üç takımın şampiyonluk ihtimali oluştu.

5000 Evler Futbol Sahası'nda oynanan Adatepe Dökecekspor- Karabük 1937 SK mücadelesinin ilk yarısı Adatepe Dökecekspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Play-off mücadelelerinin son haftasında şampiyonluk iddiası bulunan iki ekip Adatepe Dökecekspor ile Kapullu FK, 17 Nisan Pazar günü saat 14.00'da Safranbolu Çim Saha'da karşı karşıya gelecek. Diğer şampiyonluk ihtimali bulunan takım Karabük 1937 SK ise aynı gün saat 16.00'da 5000 Evler Sahası'nda Safranboluspor ile karşılaşacak. Karabük'ten Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselecek takım Adatepe Dökecekspor, Kapullu FK ve Karabük 1937 SK takımlarının biri olacak.

Karşılaşma sonrası Adatepe Dökecekspor antrenörü ve Karabükspor eski futbolcusu Levent Açıkgöz ile İHA muhabirine açıklama yapan Karabük 197 Spor Kulübü'nün antrenörü ve Kardemir Karabükspor'un eski futbolcularından Tarık Yurttaş, amatör futbola artan ilgi ile birlikte bazı eksiklerin de daha çok göze çarptığını belirterek, "Bu tribün, bu tesisler, bu saha Karabük'e yakışmıyor. İlgililer bu konu ile çalışma yaparlarsa daha güzel maçlar olacaktır. Daha yetenekli çocuklar çıkacaktır. Çok daha güzel yerlere gelebiliriz" dedi.

"Karabükspor helva yenilenecek kulüp değildir"

Yurttaş, BAL Ligi'ne düştüğü kesinleşen maçtan sonra helva dağıtan Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel'e ve Karabük kamuoyuna mesaj verirken, "Bu şehir gerekli cevabı vermelidir. Ben ve Levent Hoca'nın olduğu jenerasyon kulübü nerelerden aldık nerelere getirdik. Buraları yaşıyoruz ama Karabükspor helva yenilecek kulüp değildir. Bunun muhakkak hesabı sorulmalıdır" dedi.

Yurttaş, amatör futbola artan ilgi ile birlikte bazı eksiklerin de daha çok göze çarptığını belirterek, "Bu tribün, bu tesisler, bu saha Karabük'e yakışmıyor. İlgililer bu konu ile çalışma yaparlarsa daha güzel maçlar olacaktır. Daha yetenekli çocuklar çıkacaktır. Çok daha güzel yerlere gelebiliriz. Hangi takım çıkarsa çıksın mühim olan Karabük'ün adının orada olması. Kaç yıldır BAL Ligi'nde Karabük'ün adı yok. Çok üzücü bir şey" dedi.

Tarık Yurttaş ile birbirlerine rakip olsalar da amaçlarının ortak olduğunu ifade eden Levent Açıkgöz, "Bizler buradaysak tekrar Karabük'ü eski günlerine getirmek için çalışacağız. Eski ruhu canlandırmak için buradayız. Tribünlerde maçı izleyenler takım tutsa da tutmasa da BAL Ligi'ne yükselecek takımı BAL Ligi'nde desteklemesi lazım. Mahalle, semt ayırmadan hep birlikte hareket etmek lazım" şeklinde konuştu. - KARABÜK

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Kardemir Karabükspor, Cengiz Ünal, Play Off, Karabük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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