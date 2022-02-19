Tarsus İdman Yurdu: 2-2

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Vedat Demir (xx), Emrah Akkaya (xx)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 2-1 yenip Play-Off yolunda umutlanan Uşakspor, evinde Tarsus İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Uşakspor 8'inci dakikada Enes'in golüyle öne geçti: 1-0. Ev sahibi ekip 19'uncu dakikada Yasin'in ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Konuk Tarsus İdman Yurdu 45'inci dakikada Artun'un golüyle umutlandı ve ilk yarı 2-1 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu'nda 62'nci dakikada sahneye çıkan Artun kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Uşakspor bu sonuçla 30 puana yükseldi, Tarsus ekibi de puanını 25 yaptı.