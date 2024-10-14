Tarsusspor Uzatmada Kazandı! - Son Dakika
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Spor

Tarsusspor Uzatmada Kazandı!

İlkem Yapı Tarsusspor, OGM Ormanspor'u 98-95 ile geçerek galip geldi.

14.10.2024 16:46
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Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Özlem Yalman, Sezer Bor, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

OGM Ormanspor: Berger 10, Sissoko 13, Aokuso 19, Zeynep Şevval Gül 8, Sutton 16, Manolya Kurtulmuş 18, Duygu Özen, İdil Türk 3, Esra Ural Topuz 8

İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 5, Heal 20, Büşra Akgün 6, Alleyne 24, Hurt 24, Ecem Erk 5, Elif Emirtekin, Banu Şimşek 2, Ceylin Beyza Altunpa 12

1. Periyot: 20-27

Devre: 45-39

3. Periyot: 68-61

Normal süre: 83-83

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda normal süresi 83-83 biten maçta uzatma sonucunda OGM Ormanspor'u deplasmanda 98-95 yendi.

Kaynak: AA

Basketbol, Kadın, Spor, Son Dakika

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