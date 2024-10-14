Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Özlem Yalman, Sezer Bor, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
OGM Ormanspor: Berger 10, Sissoko 13, Aokuso 19, Zeynep Şevval Gül 8, Sutton 16, Manolya Kurtulmuş 18, Duygu Özen, İdil Türk 3, Esra Ural Topuz 8
İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 5, Heal 20, Büşra Akgün 6, Alleyne 24, Hurt 24, Ecem Erk 5, Elif Emirtekin, Banu Şimşek 2, Ceylin Beyza Altunpa 12
1. Periyot: 20-27
Devre: 45-39
3. Periyot: 68-61
Normal süre: 83-83
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda normal süresi 83-83 biten maçta uzatma sonucunda OGM Ormanspor'u deplasmanda 98-95 yendi.
Son Dakika › Spor › Tarsusspor Uzatmada Kazandı! - Son Dakika
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