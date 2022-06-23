Milli yüzücüler Sırbistan'dan 22 madalyayla döndü - Son Dakika
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Milli yüzücüler Sırbistan'dan 22 madalyayla döndü

23.06.2022 12:07

Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 22 madalya kazanan Tekirdağlı 5 milli sporcu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin sevincini yaşıyor.

Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 22 madalya kazanan Tekirdağlı 5 milli sporcu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin sevincini yaşıyor.

Şampiyonada milli sporcu Sude Fidan farklı branşlarda 4 birincilik, 2 ikincilik, Bilal Yalçın 1 birincilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük, Hamza Varol 2 birincilik, 3 ikincilik, Alya Akar 2 ikincilik, 1 üçüncülük ve Ceylin İpteş 1 ikincilik, 2 üçüncülük kazandı.

Milli sporcu Sude Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona sonrası Türkiye'ye gururla döndüklerini söyledi.

Fidan, dünya şampiyonasında kırdığı 3 rekorla 13 Türkiye rekoru sahibi olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir şampiyona oldu benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Farklı kategorilerde 4 dünya şampiyonluğu, bir de dünya ikinciliği elde ettim. Gençlerde 3 de Türkiye rekoru kırdım bu şampiyonada. Orada İstiklal Marşı'mızı okutmak inanılmazdı. Bayrağımızı göndere çektirmek harika bir duyguydu. Arkadaşlarımla birlikte kürsüye çıkmaz çok güzel bir heyecandı." diye konuştu.

"İstiklal Marşı'mızı okutmak güzel bir duyguydu"

Bilal Yalçın da Türkiye'nin şampiyonada sürekli kürsüde olduğunu belirtti.

Şampiyonanın kendisi için kötü başlayıp iyi bittiğini söyleyen Yalçın, "İlk yarışmada bayıldığım için diskalifiye oldum. Kendime geldikten sonra diğer yarışmalara devam ettim. Bir dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği, 2 de üçüncülük elde ettim. Biraz stresli geçti ama çok güzeldi. Dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak güzel bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Hamza Varol ise şampiyonada 27 ülkeden 130'a yakın sporcunun mücadele ettiğini anımsattı.

Varol, şampiyonada emeklerinin karşılığını aldıklarını aktararak, "Şampiyona bize çok güzel tecrübeler kattı. Elde ettiğim derecelerde ülkemi en iyi şekilde temsil etmek beni çok gururlandırdı. Şampiyonada 2 dünya birinciliği, 3 dünya ikinciliği kazandım. İstiklal Marşı'mızı orada okutmak inanılmaz bir duygu, çok gurur vericiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Alya Akar, şampiyonanın çok güzel geçtiğini belirterek, "Güzel dereceler elde ettim. Elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemizi iyi şekilde temsil ettim. 2 dünya ikinciliği ve bir de üçüncülük kazandım. Türkiye'yi uluslararası şampiyona temsil etmek heyecan vericiydi." şeklinde konuştu.

Ceylin İpteş de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi.

Antrenör Sertan Aydın da sporcularının şampiyonaya damgasını vurduğunu ifade ederek, "Gençlerde sporcularımızdan 3 dünya şampiyonluğu çıkarttık. 2 kızımız da dünya ikinciliği elde etti. Bunların yanında ikincilik ve üçüncülüklerimiz de var. Benim en çok hoşuma giden madalya törenlerinde gençlerimiz orada sabah akşam İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletti. Şampiyonada milli takım 35 madalya ile geri döndü, bunların 22'sini bizim sporcularımız kazandı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Milli yüzücüler Sırbistan'dan 22 madalyayla döndü - Son Dakika
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