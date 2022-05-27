Erzurum'da ANALİG Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da ANALİG Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları düzenlendi

27.05.2022 10:35
Erzurum'da ANALİG Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları düzenlendi

Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları tamamlandı.

Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 23-26 Mayıs tarihlerinde Kazım Karabekir Stadı kampüsündeki Erzurum Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 13 ilden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda takımlardan kızlarda Gaziantep birinci, Diyarbakır ikinci, Erzurum üçüncü oldu. Erkek takımlarından ise Şanlıurfa takımı birinci, Gaziantep takımı ikinci, Bingöl takımı üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, müsabakalara katılan tüm sporcuları ve illeri tebrik etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2013 yılından itibaren oynanan ANALİG'in sporun gelişimine büyük katkı sağlayan bir proje olduğunu belirten Çelebi, ANALİG sayesinde ülke adına önemli sporcuların yetiştirildiğini kaydetti.

Çelebi, ANALİG Karate Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan sporcu ve illere başarı diledi.

Erzurum'da ANALİG Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları düzenlendi
Erzurum'da ANALİG Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları düzenlendi
Erzurum'da ANALİG Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları düzenlendi
Erzurum'da ANALİG Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları düzenlendi
Erzurum'da ANALİG Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları düzenlendi
Erzurum'da ANALİG Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları düzenlendi
Erzurum'da ANALİG Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları düzenlendi
Erzurum'da ANALİG Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları düzenlendi
Erzurum'da ANALİG Karate Türkiye Yarı Final müsabakaları düzenlendi

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Kaynak: AA

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