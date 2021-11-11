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Tenis: WTA Finalleri - Son Dakika

Tenis: WTA Finalleri

11.11.2021 11:49
Tenis: WTA Finalleri

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin ilk gün maçlarında Anett Kontaveit, Barbora Krejcikova'yı 2-0, Karolina Pliskova da Garbine Muguruza'yı 2-1 yendi.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin ilk gün maçlarında Anett Kontaveit, Barbora Krejcikova'yı 2-0, Karolina Pliskova da Garbine Muguruza'yı 2-1 yendi.

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'nin 50'ncisi, Meksika'nın Guadalajara kentinde bulunan Akron Stadı'nda başladı.

Geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen ve bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar para ödüllü sezon sonu turnuvasının ilk gününde Teotihuacan Grubu karşılaşmaları oynandı.

Organizasyonun teklerdeki açılış maçında 2 numaralı seribaşı Krejcikova ile 8 numaralı seribaşı Kontaveit korta çıktı. Estonyalı Kontaveit, bu yıl Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşayan Çek rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle giriş yaptı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise 3 numaralı seribaşı Pliskova ile 6 numaralı seribaşı Muguruza karşılaştı. Bu yılın Wimbledon finalisti Çek Pliskova, İspanyol rakibini 4-6, 6-2 ve 7-6 sona eren setlerle 2-1 mağlup etti.

Turnuvanın ikinci gününde Chichen Itza Grubu'nda Maria Sakkari-Iga Swiatek ve Aryna Sabalenka-Paula Badosa maçları yapılacak.

Karolina Pliskova, Sonora, dolar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tenis: WTA Finalleri - Son Dakika Spor


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