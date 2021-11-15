Tenis: WTA Finalleri

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin beşinci gününde İspanyol Garbine Muguruza, Estonyalı Anett Kontaveit'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar para ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan Teotihuacan Grubu maçlarıyla devam edildi.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan teklerde 6 numaralı seribaşı Muguruza, üst tura çıkmayı önceki maçta garantileyen Kontaveit'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yendi. İspanyol tenisçi, grubu iki galibiyetle tamamlayarak üst tura kaldı.

Grubun diğer mücadelesinde ise 2 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova ile 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova karşılaştı. Bu yıl Wimbledon'da finale kalan Çek Pliskova, son Fransa Açık şampiyonu vatandaşı Krejcikova'yı 0-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Pliskova, grupta ikinci galibiyetine ulaşmasına rağmen lider Kontaveit'a yenilmesi nedeniyle turnuvaya veda etti.

Turnuvanın altıncı gününde, Chichen-Itza Grubu'nda Iga Swiatek-Paula Badosa ve Aryna Sabalenka-Maria Sakkari maçları yapılacak.