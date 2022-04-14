Teoman Mutlu Yeni Malatyaspor'a çok yakın - Son Dakika
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Teoman Mutlu Yeni Malatyaspor'a çok yakın

14.04.2022 19:00
Teoman Mutlu Yeni Malatyaspor'a çok yakın

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'da 24 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongre öncesi İş Adamı Teoman Mutlu'nun başkanlığa yakın olduğu ifade ediliyor.

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'da 24 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongre öncesi İş Adamı Teoman Mutlu'nun başkanlığa yakın olduğu ifade ediliyor.

Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'da Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in görevi bırakacağını açıklamasının ardından gözler 24 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongreye çevrildi.

24 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Kongre öncesi, Teoman Mutlu ile bir görüşme gerçekleştiren Prof. Dr. Sezai Yılmaz başkanlığındaki Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'nun Mutlu'yu Malatya'ya davet ettiği belirtiliyor.

Mutlu'nun Divan Kurulu'nun daveti üzerine yönetim listesi yapmak için kolları sıvadığı ve herkesin desteğini alarak 24 Nisan'da başkanlığa tek liste olarak aday olmayı planladığı öğrenildi.

Malatya'dan da Teoman Mutlu'ya aday olması yönünde ciddi baskı olduğu da ifade ediliyor.

İş Adamı Mutlu'nun listesinde İstanbul'da yaşantısını sürdüren, alanında etkin Malatyalı iş adamlarının bulunacağı belirtiliyor.

Yeni Malatyaspor'da mevcut Başkan Adil Gevrek kongre kararı almış ve 24 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklamıştı.

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor, geçen hafta sahasında oynadığı Giresunspor müsabakasını kaybederek, ligin bitimine 6 hafta kala küme düşen ilk takım olmuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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