TERMA CİTY PERSONELİ YOSK İLE EMPATİ MAÇI YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

TERMA CİTY PERSONELİ YOSK İLE EMPATİ MAÇI YAPTI

17.05.2022 09:33

? YALOVA Ortopedik Spor Kulübü (YOSK) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Terma City personeliyle empati maçı yaptı.

? YALOVA Ortopedik Spor Kulübü (YOSK) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Terma City personeliyle empati maçı yaptı. Maç sonu Vali Muammer Erol ve il protokolü tekerlekli sandalye üzerinde basket atışı gerçekleştirdi.

Tekerlekli sandalye basketbol takımı sporcularının yoğun çaba göstererek oynadığı oyunla ilgili empati kurulması amacıyla 90'ıncı Yıl Spor Salonu'nda gösteri maçı gerçekleştirildi. YOSK oyuncuları ile Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City Otel personeli karşı karşıya geldi.

Gösteri maçı sonunda Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekaplı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, tekerlekli sandalye üzerinde basket atışı yaptı.

ENGELLİ BİREYLERİ SOSYAL YAŞAMIN İÇİNE KATACAK PROJELER OLUŞTURUYORUZ

Etkinlikte konuşan YOSK Başkanı Alparslan Erkoç, otel personelinin 5 dakikalığına da olsa sporcularla empati kuracaklarını söyledi. Erkoç, Vali Erol ve Karadereli Şirketler Grubu yetkililerine spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Mehmet Bahçekaplı engelli bireyleri sosyal yaşamın içine katacak projeler oluşturmak istediklerini belirtirken, herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğu, 'Karaderili Şirketler Grubu ve Terma City olarak engellilerimize elimizden gelen desteğin fazlasını vermeye çalışıyoruz. Organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Karşılaşmada oynayan Süleyman Mustafaoğlu, tekerlekli sandalye basketbolunun zor bir spor olduğunu dile getirerek, 'Sandalyeye oturunca bu işin gerçekten ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz. Dışarıdan kolay gözüküyor olabilir ama gerçekten zormuş, topla ilerlemek, şut atmak. Çok büyük efor sarf etmeniz gerekiyor aynı zamanda şut atmak da hiç kolay değil. Sporcuları tebrik ediyorum gerçekten zor bir olay' ifadelerini kullandı.

Tekerlekli sandalyeyi kullanmanın çok efor gerektirdiğine dikkat çeken Nazmiye Bıyıkoğlu da 'İnanılmaz zorlanıyoruz. Emekleri bol. Hem keyifli hem zor bir yoldan geçiyorlar' şeklinde konuştu.

YOSK kaptanı Ahmet Mencik ise tekerleki sandalye üzerinde rakiplerin zorlandığını ve zor bir spor yaptıklarını anlattı. (DHA)

TERMA CİTY PERSONELİ YOSK İLE EMPATİ MAÇI YAPTI
TERMA CİTY PERSONELİ YOSK İLE EMPATİ MAÇI YAPTI
TERMA CİTY PERSONELİ YOSK İLE EMPATİ MAÇI YAPTI
TERMA CİTY PERSONELİ YOSK İLE EMPATİ MAÇI YAPTI

YORUMLAR
500
Isparta'da düzenlenen etkinlikte vatandaşlar engellilerle empati kurdu Isparta'da düzenlenen etkinlikte vatandaşlar engellilerle empati kurdu Empati için sahada buluştular Empati için sahada buluştular

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TERMA CİTY PERSONELİ YOSK İLE EMPATİ MAÇI YAPTI - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Eski Rus asker ve analistten savaşa dair "kötüye gidiyoruz" itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek
15:31 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi
15:30 CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
15:11 Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
14:48 Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi
14:47 Üç Kız Kardeş, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Nesrin, kızı Türkan'ın evliliğini kurtarmak için hangi hamleleri yapacak? İşte detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 15:42:02. #1.13#
SON DAKİKA: TERMA CİTY PERSONELİ YOSK İLE EMPATİ MAÇI YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement