TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 Bayburt İl Özel İdare: 2 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 Bayburt İl Özel İdare: 2

16.05.2022 17:44
TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 Bayburt İl Özel İdare: 2

TFF 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında 1461 Trabzon, sahasında Bayburt Özel İdare'yi konuk etti.

TFF 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında 1461 Trabzon, sahasında Bayburt Özel İdare'yi konuk etti. Müsabakadan 2-0 galip ayrılan konuk Bayburt İl Özel İdare, bir üst tura yükseldi.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Emre Kargın xx, Eray Eyisoy xx, Ogün Kamacı xx

1461 Trabzon: Özkan x, Onur x, Emre x, Berkan x, Ahmet x, Hakan Yavuz x (Kerem Baykuş dk. 71 x), Özkan Yıldırım x (Hakan Yeşil dk. 71 x), İbrahim Tuna x, Tunahan Ergül x (Musa Aktaş dk. 59 x), İrgan Akgün x (Rahmi dk. 90 ?), Yasin Abdioğlu x

Bayburt Özel İdare: Zülküf xx, Tarık xx, Mehmet Taşcı xx, Uğur Aygören xx, Fırat Okur xx, Sefa xx (Selim dk. 90 ?), Onur xx, Emre xx, İlker xx (Ömer Esenkaya dk. 85 ?), Emre Şahin xx (Gökdeniz dk. 77 x), Ömer Yıldız xx (Tayyip dk. 76 x)

Goller: Emre Şahin (dk. 57), Gökdeniz (dk. 90+7) (Bayburt Özel İdare)

Kırmızı kart: Musa Aktaş (dk. 83) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Zülfikar, Ömer Yıldız (Bayburt Özel İdare), Tunahan Ergül, Berkan (1461 Trabzon) - TRABZON

TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 Bayburt İl Özel İdare: 2
TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 Bayburt İl Özel İdare: 2
TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 Bayburt İl Özel İdare: 2
TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 Bayburt İl Özel İdare: 2

YORUMLAR
500
Bodrumspor yarı final için rövanşa çıkıyor Bodrumspor yarı final için rövanşa çıkıyor TFF 3. Lig play-off TFF 3. Lig play-off

Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Play Off, Bayburt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 Bayburt İl Özel İdare: 2 - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:22 Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:52:23. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 Bayburt İl Özel İdare: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement