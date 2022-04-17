TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi tamamlandı - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi tamamlandı

17.04.2022 17:26
TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi tamamlandı

TFF 2. Lig'de 35'inci hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 35'inci hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Isparta 32 Spor- Pazarspor: 1-0

Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-1

Nazilli Belediyespor- Ankara Demirspor: 1-1

Akhisarspor-Weecoins Kırklarelispor: 0-0

Kırşehir Belediyespor- Eskişehirspor: 2-0

Uşakspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-3

Kırmızı Grup

Ankaraspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 2-2

Sakaryaspor- Turgutluspor: 3-0

Somaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

Ergene Velimeşespor-Serik Belediyespor: 3-2

Diyarbekirspor- Kahramanmaraşspor: 3-0

Afjet Afyonspor- Sivas Belediyespor: 0-1

Adıyaman FK-An Zentrum Bayburt Özel İdaresi: 1-1

Niğde Anadolu FK- Sarıyer: 2-0

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Nazilli Belediyespor'un rakibi Ankara Demirspor Nazilli Belediyespor'un rakibi Ankara Demirspor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Ankara Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi tamamlandı - Son Dakika
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