TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı belli oldu - Son Dakika
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TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı belli oldu

07.05.2022 20:32
TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı belli oldu

TFF 2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı belli oldu.

TFF 2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında yapılacak.

TFF 2. Lig'de çeyrek final 1. ve 2. müsabakaları 12 ve 16 Mayıs'ta, yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs'ta, final müsabakası ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

Ligde play-off eşleşmeleri ve çeyrek final maçlarının programı şöyle:

1. Maçlar

12 Mayıs Perşembe:

Beyaz Grup:

20.00 Tarsus İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Tarsus İlçe)

20.00 Isparta 32 Spor-Teco Karacabey Belediyespor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

16.00 An Zentrum Bayburt Özel İdarespor- 1461 Trabzon (Bayburt Genç Osman)

16.00 Sivas Belediyespor-Bodrumspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

2. Maçlar

16 Mayıs Pazartesi:

Beyaz Grup:

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdmanyurdu (Diyarbakır)

20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Isparta 32 Spor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Kırmızı Grup:

15.30 1461 Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı belli oldu - Son Dakika


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