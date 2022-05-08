TFF 2. Lig ve 3. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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TFF 2. Lig ve 3. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

08.05.2022 00:44
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve maç programları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve maç programları açıklandı. Play-off karşılaşmaları sonrası bir üst lige yükselen takımlar belli olacak.

TFF 2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak. TFF 2. Lig'de çeyrek final 1. ve 2. müsabakaları 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde, yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 29 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.

TFF 2. Lig play-off çeyrek final eşleşmeleri ve maç programları şöyle:

Beyaz Grup (12 Mayıs Perşembe)

20.00 Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetler

20.00 Isparta 32 Spor - Karacabey Belediyespor

Beyaz Grup 2. maçlar (16 Mayıs Pazartesi)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman Yurdu

20.00 Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor

Kırmızı Grup (12 Mayıs Perşembe)

16.00 Bayburt Özel İdarespor - 1461 Trabzon FK

16.00 Sivas Belediyespor - Bodrumspor

Kırmızı Grup 2. maçlar (16 Mayıs Pazartesi)

15.30 1461 Trabzon FK - Bayburt Özel İdarespor

16.00 Bodrumspor - Sivas Belediyespor

TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final programı

TFF 3. Lig'de bugün tamamlanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.

TFF 3. Lig'de play-off yarı final 1. müsabakaları 12 ve 13 Mayıs, yarı final 2. müsabakaları 17 ve 18 Mayıs, final müsabakaları ise 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

TFF 3. Lig Play-Off eşleşmeleri ve yarı final müsabakaları programı şöyle:

1. Grup (12 Mayıs Perşembe)

16.00 Artvin Hopaspor - Belediye Kütahyaspor

16.00 Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor

2. Grup (13 Mayıs Cuma)

16.00 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK

20.00 52 Orduspor - İskenderunspor

3. Grup (12 Mayıs Perşembe)

16.00 Ofspor - Fethiyespor

20.00 Orduspor 1967 - İçel İdmanyurdu FK

1. Grup 2. maçlar (17 Mayıs Salı)

16.00 Belediye Kütahyaspor - Artvin Hopaspor

16.00 Bursa Yıldırımspor - Arnavutköy Belediyespor

2. Grup 2. maçlar (18 Mayıs Çarşamba)

15.30 Iğdır FK - 68 Aksaray Belediyespor

16.00 İskenderunspor - 52 Orduspor

3. Grup 2. maçlar (17 Mayıs Salı)

20.00 Fethiyespor - Ofspor

20.00 İçel İdmanyurdu FK - Orduspor - İSTANBUL

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

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TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final programı belli oldu TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final programı belli oldu TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı belli oldu TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Orduspor, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig ve 3. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig ve 3. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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