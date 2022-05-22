TFF 3. Lig'de play-off finalleri başlıyor

TFF 3. Lig'de play-off final mücadelesi yarın oynanacak Fethiyespor-İçel İdmanyurdu maçıyla başlayacak.

Ligde play-off sonunda TFF 2. Lig'e yükselecek ilk takım Ankara'daki Eryaman Stadı'nda belli olacak.

Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu arasında yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak diğer iki takım ise 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak finallerin ardından belli olacak.

Play-off final müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fethiyespor-İçel İdmanyurdu (Eryaman)

24 Mayıs Salı:

19.00 Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor (Kayseri Kadir Has)

25 Mayıs Çarşamba:

16.30 İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)