TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3

17.04.2022 18:07
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3

TFF 3. Lig 3. Grup'un 31. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler sahasında konuk ettiği Yeşilyurt D.Ç Ofspor'a 3-2 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 31. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler sahasında konuk ettiği Yeşilyurt D.Ç Ofspor'a 3-2 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Ahmet Ecevit xx, Gürcan Dönmez xx, Ali Kılıç xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer xx, Nasrullah Dedemen xx, Murat Kara xx, Yusuf Yağmur xx, Abdurrahman İlkyaz xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Kaan Öztürk xx, Berkant Taşkıran xx (Osman Can Kömürcü dk. 82 ?), Oktay Pop xx (Raif Gündoğdu dk. 64 x), Sancar Yıldırım xx, Mustafa Aydoğdu xx

Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Mızhat Burak Sarı xx, Miraç Türkyılmaz xx, Muhammet Emre Kalkan xx, Emre Turan xx, Adnan Gülen xx (Fırat Güllü dk. 75 xx), Batuhan Calap xx (Fatih Mert Çırtlık dk. 60 xx), Volkan Can xx, Fikret Topaloğlu xx, Gökhan Cingirt xx, Temel Taşkın xx, Oktay Bala xx (Tugay Keleş dk. 60 xx)

Goller: Adnan Gülen (dk. 9), Temel Taşkın (dk. 90), Muhammet Emre Kalkan (dk. 90+3) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor), Nasrullah Dedemen (dk. 79), Mustafa Aydoğdu (dk. 90+7) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kartlar: Serkan Gürses (dk. 90) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor) Burak Karabacak (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.)

Sarı Kartlar: Tugay Keleş, Fikret Topaloğlu, Mızhat Burak Sarı, Fırat Güllü, Emre Turan (Yeşilyurt D.Ç Ofspor) Raif Gündoğdu, Abdurrahman İlkyaz, Nasrullah Dedemen (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.) - GÜMÜŞHANE

TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3

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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Kırklarelispor: 0 TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Kırklarelispor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Gümüşhane, Ofspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3 - Son Dakika
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