TFF, son günlerde çıkan Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçecek haberini yalanladı - Son Dakika
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TFF, son günlerde çıkan Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçecek haberini yalanladı

04.05.2023 14:38

Son günlerde A Milli Takım'da teknik direktörlük görevini sürdüren Alman teknik adam Stefan Kuntz'un yerine Abdullah Avcı'nın göreve geleceği haberlerini TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yalanlandı . "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı.

"KUNTZ İLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Mehmet Büyükekşi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Basında A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un görevine son verildiği ve yerine Abdullah Avcı'nın getirildiği iddia edilmişti. Çıkan haberlere göre, Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör ve Özerk Tufan olacağı öne sürülmüştü.

YORUMLAR (1)
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Milli takımımız için çok konuşulan iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor Milli takımımız için çok konuşulan iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor

Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, son günlerde çıkan Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçecek haberini yalanladı - Son Dakika


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