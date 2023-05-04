TFF, son günlerde çıkan Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçecek haberini yalanladı

Hem benzinde hem motorinde fiyatlar bir kez daha değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı.

"KUNTZ İLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Mehmet Büyükekşi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.