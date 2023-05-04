Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı.
Mehmet Büyükekşi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Basında A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un görevine son verildiği ve yerine Abdullah Avcı'nın getirildiği iddia edilmişti. Çıkan haberlere göre, Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör ve Özerk Tufan olacağı öne sürülmüştü.
Son Dakika › Spor › TFF, son günlerde çıkan Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçecek haberini yalanladı - Son Dakika