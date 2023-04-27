Süper Lig isim sponsoru değişiyor! Trendyol ile görüşmelere başlandığı iddia edildi - Son Dakika
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Süper Lig isim sponsoru değişiyor! Trendyol ile görüşmelere başlandığı iddia edildi

27.04.2023 14:34

Süper Lig isim sponsorluğu için gelecek sezondan itibaren Trendyol ile görüşüldüğü iddia edildi. Geçen sezon Süper Lig ve 1.Lig'e sponsor olan Spor Toto, 300 milyon lira ödemişti.

2023-2024 sezonu için Süper Lig ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. TFF'nin isim sponsorluğu için Trendyol ile görüştüğü öne sürüldü.

TRENDYOL İLE TFF GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ajansspor'da yer alan habere göre, Trendyol, gelecek sezon Süper Lig'e isim sponsoru olmak istiyor. Marka bu doğrultuda TFF yetkilileri ile görüşmelere başladı.

SPOR TOTO 300 MİLYON ÖDEMİŞTİ

Süper Lig ve 1.Lig'e 2022-2023 sezonunda Spor Toto isim sponsoru olmuş ve marka bunun için 300 milyon lira ödeme yapmıştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig isim sponsoru değişiyor! Trendyol ile görüşmelere başlandığı iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig isim sponsoru değişiyor! Trendyol ile görüşmelere başlandığı iddia edildi - Son Dakika
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