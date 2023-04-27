2023-2024 sezonu için Süper Lig ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. TFF'nin isim sponsorluğu için Trendyol ile görüştüğü öne sürüldü.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Trendyol, gelecek sezon Süper Lig'e isim sponsoru olmak istiyor. Marka bu doğrultuda TFF yetkilileri ile görüşmelere başladı.
Süper Lig ve 1.Lig'e 2022-2023 sezonunda Spor Toto isim sponsoru olmuş ve marka bunun için 300 milyon lira ödeme yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig isim sponsoru değişiyor! Trendyol ile görüşmelere başlandığı iddia edildi - Son Dakika