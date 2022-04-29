TFF'den Down Sendromlular Milli Takımı'na başarı ödülü kararı - Son Dakika
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TFF'den Down Sendromlular Milli Takımı'na başarı ödülü kararı

29.04.2022 16:29
TFF'den Down Sendromlular Milli Takımı'na başarı ödülü kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Kupası'nda üçüncü olan Down Sendromlular Milli Takımı'na 640 bin lira tutarında özel ödül verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Kupası'nda üçüncü olan Down Sendromlular Milli Takımı'na 640 bin lira tutarında özel ödül verecek.

TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, federasyonun, "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Milli Takımı'na Dünya Kupası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanması dolayısıyla özel bir ödül vermeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Engelliler Koordinasyon Kurulu ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile 4 yıl önce stratejik iş birliği yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada, bu iş birliğinin hemen ardından Down Sendromlular Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiği, geçen yıl ise Avrupa şampiyonluğu kazandığı aktarıldı.

Milli takımın son olarak Dünya Kupası'nda üçüncülük elde ettiğinin vurgulandığı açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun bundan dolayı milli takıma 640 bin lira özel ödül verilmesini kararlaştırdığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, "Biz TFF olarak 2006'dan itibaren stratejik iş birliği ile desteklediğimiz Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Milli Takımı'nı aldıkları dünya üçüncülüğünden ötürü ödüllendirmeye karar verdik. Bu desteklerden dolayı Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Down Sendromlular, Dünya Kupası, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF'den Down Sendromlular Milli Takımı'na başarı ödülü kararı - Son Dakika


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