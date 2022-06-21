Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 16 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulunda seçilen Denetleme Kurulu, Riva'da ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurulun yaptığı toplantıda İsmail Gerçek başkanlığa seçildi.
Denetleme Kurulu'nun asıl ve yedek üyeleri şöyle:Asıl Üyeler: 1- İsmail Gerçek (Başkan)2- Ömer Faruk Çelik3- Osman Arslan4- Selim Doğan5- Ömer BurhanoğluYedek Üyeler: 1- Mehmet Ali Kaynar2- Enes Malik Ay3- Mert Erer4- İsmail Serdar İplikçioğlu
5- Burak Alcan
Son Dakika › Spor › TFF Denetleme Kurulu başkanlığına İsmail Gerçek seçildi - Son Dakika