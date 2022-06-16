TFF Genel Kurulu (2)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda adaylık için yeterli imzayı toplayan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Ankara, Spor, Son Dakika

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