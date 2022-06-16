TFF Genel Kurulu (2)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda adaylık için yeterli imzayı toplayan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.
Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanı Murat Sancak, adaylık başvurusu yapan 9 isimden sadece Mehmet Büyükekşi'nin yeterli imzaya ulaştığını duyurdu.
Sancak; Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın'ın ise yeterli imzayı toplayamamaları nedeniyle aday olamadıklarını aktardı.
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