TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı - Son Dakika
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TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

TFF\'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 3. Lig'deki yaş kısıtlaması kararı, binlerce futbolcunun kariyerini tehlikeye attı. TFF'nin aldığı kararla, 3. Lig takımlarının 25 kişilik kadrolarında 25 yaşını geçmiş sadece 5 oyuncu bulundurabileceği belirtildi. Bu durum, 1500'ü aşkın futbolcuyu zor durumda bıraktı.

17.05.2025 11:12
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TFF'nin, 3. Lig kulüplerinin 25 kişilik kadrosunda 25 yaşını aşmış sadece 5 oyuncu bulundurabileceğine dair kuralına Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz tepki gösterdi.

1500 FUTBOLCU ZOR DURUMDA

3. Lig'de takımların 25 kişilik kadrolarında 25 yaşını geçmiş sadece 5 oyuncu bulundurabileceğine dair TFF kararı, 1500'ü aşkın futbolcuyu zor durumda bıraktı.

"BİR FAYDASININ OLMADIĞI GÖRÜLDÜ"

Bu kararın en önemli paydaşlarından birinin futbolcular olduğunu, buna rağmen kendilerine hiç danışılmadığını belirten Akyüz, "15 yıl önce konulmuş ve kaldırılmış bir kural yeniden getirildi. O zaman bunun bir faydası olmadığı görüldü" dedi.

Akyüz özetle, "Bu karar yaklaşık bin 500'ün üzerinde futbolcuyu etkiliyor. Bir oyuncu 25 yaşına gelene kadar zaten gelişecekse gelişir. Süper Lig'de oynayan birçok yıldız oyuncu 3.Lig'de 1 seneden fazla kalmadan, yukarıya çıkmıştır. Ancak altta kalan oyuncuları 25 yaşın üzerinde işsiz bırakırsak bu adam ne yapacak. Hayata yeniden nasıl başlayacak. Biz oyuncuları mağdur eden bu kararın düzeltileceğine inanıyoruz. Diyalog yoluyla çözüm bulamazsak, hukuki yollara başvurabiliriz" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Spor TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı - Son Dakika

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