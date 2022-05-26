TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı

26.05.2022 21:27
TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 maç men cezasına çarptırılan Josef de Souza'nın itirazının reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 32 bin lira para cezasının da onandığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Josef de Souza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı - Son Dakika


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