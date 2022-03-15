THY, Abbondanza ile 'devam' dedi - Son Dakika

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, deneyimli İtalyan antrenör Marcello Abbondanza ile resmi olarak yeniden anlaştığını açıkladı.

Ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden, Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları'nın önümüzdeki sezon için başantrenörü belli oldu. 2019 yılının Kasım ayından bu yana Türk Hava Yolları'nda görev alan ve daha önce Bergamo, Scavolini Pesaro, Fenerbahçe, Villa Cortese, Rabita Baku, Chemik Police kulüplerinde çalışmış olan 1970 doğumlu deneyimli çalıştırıcı Marcello Abbondanza ile yola devam ettiğini duyurdu.Türk Hava Yolları'nın 2020 Balkan Şampiyonu olmasında ve Sultanlar Ligi'ni ilk dört takım arasında tamamlamasında büyük katkı sağlayan Marcello Abbondanza'nın kariyerinde, İtalya Kupası Şampiyonluğu, Polonya Kupası Şampiyonluğu, Polonya Ligi Şampiyonluğu, Azerbaycan Ligi Şampiyonluğu, CEV Kupası Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Türkiye Ligi Şampiyonluğu gibi çok sayıda başarı bulunuyor.

- İstanbul