THY, Abbondanza ile 'devam' dedi - Son Dakika
Üye Girişi

THY, Abbondanza ile 'devam' dedi

15.03.2022 15:56
THY, Abbondanza ile 'devam' dedi

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, deneyimli İtalyan antrenör Marcello Abbondanza ile resmi olarak yeniden anlaştığını açıkladı.

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, deneyimli İtalyan antrenör Marcello Abbondanza ile resmi olarak yeniden anlaştığını açıkladı.

Ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden, Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları'nın önümüzdeki sezon için başantrenörü belli oldu. 2019 yılının Kasım ayından bu yana Türk Hava Yolları'nda görev alan ve daha önce Bergamo, Scavolini Pesaro, Fenerbahçe, Villa Cortese, Rabita Baku, Chemik Police kulüplerinde çalışmış olan 1970 doğumlu deneyimli çalıştırıcı Marcello Abbondanza ile yola devam ettiğini duyurdu.Türk Hava Yolları'nın 2020 Balkan Şampiyonu olmasında ve Sultanlar Ligi'ni ilk dört takım arasında tamamlamasında büyük katkı sağlayan Marcello Abbondanza'nın kariyerinde, İtalya Kupası Şampiyonluğu, Polonya Kupası Şampiyonluğu, Polonya Ligi Şampiyonluğu, Azerbaycan Ligi Şampiyonluğu, CEV Kupası Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Türkiye Ligi Şampiyonluğu gibi çok sayıda başarı bulunuyor.


- İstanbul
YORUMLAR
500
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkacak VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkacak

Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi, Polonya, İtalyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor THY, Abbondanza ile 'devam' dedi - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:32:32. #1.13#
SON DAKİKA: THY, Abbondanza ile 'devam' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement