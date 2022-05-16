THY, Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne yenilikler getiriyor - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY), 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda, basketbolcuların maçlar sırasında blok ve smaç anında havada kalış sürelerini hesaplayarak canlı yayında paylaşacak.

Avrupa Ligi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Belgrad'daki 2022 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final, Türk Hava Yolları sayesinde taraftarlara sunulan yeni teknolojik inovasyon seviyeleri ile daha önce hiç olmadığı gibi olacak." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Basketbolcular smaçlar veya bloklar için yükseldiğinde, taraftarlar her birinin havada ne kadar kaldığını öğrenebilecek. Türk Hava Yolları sayesinde bu hesaplamalar maç esnasında yapılıp paylaşılacak ve taraftarlar canlı yayınlarda bu hesapların keyfini çıkarabilecek." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Türk Hava Yolları'nın Miles and Smiles programına katılan taraftarlar, metaverse hesaplarını bağlayabilir ve metaverse'deki başarılar aracılığıyla mil toplayabilirler.

THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalan Anadolu Efes, Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren ekipler arasında yer alıyor. Kulüpler bazında Avrupa'nın en önemli kupasının son sahibi olan lacivert-beyazlılar, İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milano'yu play-off'ta 3-1'le geçerek Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de olmaya hak kazandı. Anadolu Efes, Sırbistan'da kupayı üst üste 2. kez kazandırıp Türkiye'ye bu kulvarda 3. zaferini yaşatmayı hedefliyor.