THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti

04.03.2022 14:51
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunda Dörtlü Final organizasyonu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunda Dörtlü Final organizasyonu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

Bu sezon Dörtlü Final maçlarının oynanacağı yer ve takvimde değişikliğe giden organizasyon yönetimi, karşılaşmalara Almanya'nın başkenti Berlin yerine Belgrad'ın ev sahipliği yapmasını kararlaştırdı.

Dörtlü Final'de yarı final mücadeleleri 19 Mayıs Perşembe, üçüncülük ve final müsabakaları ise 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Açıklamada, devam eden salgın ve Berlin'de uygulanan tedbirler göz önünde bulundurularak böyle bir karar değişikliğine gidildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti - Son Dakika


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