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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nico Laprovittola - Son Dakika

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nico Laprovittola

12.02.2022 15:34
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nico Laprovittola

İspanya temsilcisi Barcelona'nın Arjantinli basketbolcusu Nico Laprovittola, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

İspanya temsilcisi Barcelona'nın Arjantinli basketbolcusu Nico Laprovittola, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Laprovittola, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Laprovittola, takımının deplasmanda 86-68 kazandığı Real Madrid maçında 20 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.

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Türk Hava Yolları, Barcelona, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nico Laprovittola - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nico Laprovittola - Son Dakika
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