THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında iki maç, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Zenit-ASVEL ve Monaco- UNICS Kazan maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit ve UNICS Kazan kulüplerinin, 20. hafta maçları için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan karşılaşmalarının oynanacağı tarihlerin, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Ligde 19. hafta müsabakaları da takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı.