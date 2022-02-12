Üye Girişi
THY Euroleague'de 26. haftanın ardından - Son Dakika

THY Euroleague'de 26. haftanın ardından

12.02.2022 11:55
THY Euroleague'de 26. haftanın ardından

THY Euroleague'in 26. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olyimpiakos'a son saniye üçlüğü ile 87-85 mağlup oldu.

THY Euroleague'in 26. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olyimpiakos'a son saniye üçlüğü ile 87-85 mağlup oldu. Fenerbahçe ise, Bayer Münih'te yaşanan korona virüs vakalarından dolayı 26. haftayı maç oynamadan geçti.

THY Euroleague'in 26. haftası dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ile karşılaşacaktı. Alman ekibindeki korona virüs vakalarından dolayı mücadele ileri bir tarihe ertelendi. Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında karşı karşıya geldiği Olyimpiakos'a uzatmalarda Kostas Sloukas'ın son saniye üçlüğü ile 87-85'lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 12. yenilgisini aldı.

Haftanın önemli mücadelesinde Real Madrid, Barcelona'yı konuk etti. Barcelona parkeden 86-68'lik skorla galip ayrıldı.

Ligde 26. haftanın ardından Barcelona liderliğe yükseldi. Barça'yı ikinci sırada Real Madrid, üçüncü sırada da Olimpia Milano takip ediyor. 26. haftayı maç oynamayan geçen Fenerbahçe 8., Anadolu Efes de 9. sırada yer aldı. Ligin son sırasında ise Zalgris Kaunas bulunuyor.

Euroleague'de bu hafta oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Olympiakos: 87 - Anadolu Efes: 85

ALBA Berlin: 76 - Zenit: 67

Monaco: 82 - Zalgiris Kaunas: 83

Maccabi Tel Aviv: 84 - CSKA Moskova: 75

Olimpia Milano: 89 - Baskonia: 78

UNICS Kazan: 77 - Kızılyıldız: 84

Asvel: 63 - Panathinaikos: 76

Real Madrid: 68 - Barcelona: 86

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih: (Ertelendi) - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Yunanistan, Euroleague, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor THY Euroleague'de 26. haftanın ardından - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:26 Kedi türleri hakkında ilginç bilgi! Savaşta tırnaklarını kılıç gibi kullanıp, rakibi bertaraf ediyorlar
11:24 Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki yeteneklerini gözler önüne serdi! Yaptığı soğanlı menemen ile de tartışmalara cevap verdi
11:17 Kritik toplantıda gündem elektrik faturaları! İndirimler için masaya üç formül yatırıldı
11:08 6 muhalefet lideri bu akşam bir araya gelecek? Akıllardaki tek soru, oturma düzeni krizini nasıl aşacaklar?
10:54 Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Gülşen'i eleştiren Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı
10:51 Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı
10:47 Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz
10:45 Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti
10:38 Eşi kısır olan kadın, sevgilisinden hamile kaldı! Konu ile ilgili takipçilerinden yardım istiyor
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 12:01:26. #1.13#
SON DAKİKA: THY Euroleague'de 26. haftanın ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement