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THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Nicolas Laprovittola - Son Dakika

THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Nicolas Laprovittola

12.02.2022 15:45
THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Nicolas Laprovittola

THY Euroleague'de 26. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Nicolas Laprovittola seçildi.

THY Euroleague'de 26. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Nicolas Laprovittola seçildi. 32 yaşındaki basketbolcu Real Madrid karşısında 20 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile oynadı.

THY Euroleague'de 26. haftanın sona ermesinin ardından Haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) belli oldu. Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i 86-68'lik skorla mağlup ettiği mücadelede gösterdiği performansla Nicolas Laprovittola haftanın MVP'si oldu. Laprovittola El Clasico'da 20 dakika parkede kaldı ve 20 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile oynadı. Arjantinli basketbolcu 27 verimlilik puanı elde etti. - İSTANBUL

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Türk Hava Yolları, Basketbolcu, Euroleague, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Nicolas Laprovittola - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Nicolas Laprovittola - Son Dakika
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