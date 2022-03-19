THY, Van Ryk ile 'yola devam' dedi - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü, Kanadalı pasör çaprazı Kiera Van Ryk ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; 1999 doğumlu 188 cm boyundaki Kanadalı pasör çaprazı Kiera Van Ryk ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve Genel Sekreter Abdullah Kelkitli de hazır bulundu. Törende kendisini 1 yıl daha kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Kanadalı sporcu, "Bu kulübün bir parçası olmaktan ve önümüzdeki sezon da Türk Hava Yolları ile devam edeceğimden dolayı çok mutluyum. Hedefimiz gelecek sezon THY ile yüksek seviyelere çıkmak" şeklinde konuştu. Genel Sekreter Abdullah Kelkitli ise Kanadalı sporcuya güvendiklerini belirterek, "Bu sezon başında kadromuza katılan sporcumuz genç yaşına rağmen takıma ve oyun sistemine hızlıca ayak uydurmuş olup, takımımızın başarısında önemli bir rol üstlenmektedir. Önümüzdeki sezon da hedeflerimize ulaşmamızda maksimum fayda sağlayacağına inanıyorum. Kendisine ve takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kiera Van Ryk, 2018 yılından beri Kanada A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapıyor. Kanadalı sporcu ayrıca iki kez Olimpiyat elemelerinde forma giydi.