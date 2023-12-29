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Timberwolves, Mavericks'i Yendi - Son Dakika
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Timberwolves, Mavericks'i Yendi

Minnesota Timberwolves, NBA'de Dallas Mavericks'i 118-110 yenerek üstün performansını sürdürdü. Timberwolves, lider konumda bulunduğu Batı Konferansı'nda 23. galibiyetini elde etti. Anthony Edwards'ın 44 sayılık performansıyla öne çıkan Timberwolves, Mavericks'in eksikliklerinden yararlandı. Mavericks'te ise Luka Doncic'in yokluğunda Tim Hardaway 32 sayıyla öne çıktı.

Timberwolves, Mavericks\'i Yendi
29.12.2023 - 10:19,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 118-110 yenerek bu sezonki üstün performansını sürdürdü.

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Timberwolves, konuk ettiği Mavericks'i 8 sayı farkla yendi ve 30. karşılaşmasında 23. galibiyetine imza attı.

Konferansında lider konumda bulunan Timberwolves'ta Anthony Edwards 44 sayı, 4 asist, 3'er top çalma ve ribaunt, Rudy Gobert 20 sayı ve 11 ribaunt, Jaden McDaniels 12 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

All-star Luka Doncic'in görev almadığı Mavericks'te Tim Hardaway 32; Jaden Hardy 17 sayı, Derrick Jones 15 sayı ve 9 ribaunt, Dwight Powell 12 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

Pistons, lider Celtics'i zorlamasına rağmen uzatmalarda kaybetti

Doğu Konferansı'nda lider Boston Celtics, normal süresi 108-108 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından uzatmalarda konuk ettiği Detroit Pistons'ı 128-122 mağlup etti.

Bu sezon 24. kez kazanan Celtics'te Kristaps Porzingis 35 sayı ve 8 ribaunt, Jayson Tatum 31 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ve 5 top çalma; Derrick White 23 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt; Jrue Holiday 12 sayı ve 9 ribaunt ile mücadele etti.

Mağlubiyet serisi 28 maça çıkan konferans sonuncusu Pistons'ta Cade Cunningham 31 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt; Jaden Ivey 22 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist; Bojan Bogdanovic 17 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist; Jalen Duren 15 sayı ve 14 ribauntluk performans sergiledi.

Sonuçlar

Boston Celtics-Detroit Pistons: 128-122 (uzatmada)

Chicago Bulls- Indiana Pacers: 104-120

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 118-110

New Orleans Pelicans- Utah Jazz: 112-105

Denver Nuggets- Memphis Grizzlies: 142-105

Golden State Warriors- Miami Heat: 102-114

Portland Trail Blazers- San Antonio Spurs: 105-118

Los Angeles Lakers- Charlotte Hornets: 133-112

Kaynak: AA
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