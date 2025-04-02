Timberwolves, Nuggets'ı Uzatmada Yendi - Son Dakika
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Timberwolves, Nuggets'ı Uzatmada Yendi

Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı uzatmalar sonucu 140-139 mağlup etti. Jokic 61 sayı attı.

02.04.2025 10:00
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NBA'de Minnesota Timberwolves, konuk olduğu Denver Nuggets'ı uzatmalarda 140-139'luk skorla mağlup etti. Denver'da Nikola Jokic 61 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 maçla devam etti. New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 105-91'lik skorla mağlup etti ve 48. galibiyetini kazandı. New York'ta OG Anunoby 27, Landry Shamet de 20 sayıyla oynadı. Ligde üst üste 9, toplamda da 53. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli oyuncu Adem Bona 31 dakika kaldığı parkede 9 sayı, 8 ribaund, 3 blok, 2 asist ve 2 top çalmayla mücadele ederken, Quentin Grimes de 26 sayıyla katkı verdi.

Nikola Jokic'in 61 sayısı Denver'a yetmedi

Minnesota Timberwolves, Ball Arena'da karşı karşıya geldiği Denver Nuggets'ı uzatma periyodunda 140-139'luk skorla yendi. Ligdeki 44. galibiyetini elde eden Minnesota'ta Anthony Edwards 24 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, Julius Randle ile Nickeil Alexander-Walker de 26'şar sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon 29. kez mağlup olan Denver'da ise Nikola Jokic'in 61 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle yaptığı triple double performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Takımda ayrıca Aaron Gordon 30 sayı ve Christian Braun da 18 sayı attı.

Stephen Curry 52 sayı attı, Warriors deplasmanda kazandı

Golden State Warriors, Memphis Grizzlies deplasmanında 134-125'lik skorla kazandı. Bu maçla birlikte 44. galibiyetini kazanan Warriors'ta Stephen Curry 52 sayı, 10 ribaund ve 8 asistle oynarken, Jimmy Butler da 27 sayı, 6 ribaund ile eşlik etti. Ligdeki 32. yenilgisini alan Memphis'te ise Ja Morant 36 sayı, Jaren Jackson Jr. 22 sayı ve Desmond Bane 19 sayıyla oynadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Atlanta Hawks: 113 - Portland Trail Blazers: 127

New York Knicks: 105 - Philadelphia 76ers: 91

Milwaukee Bucks: 133 - Phoenix Suns: 123

Chicago Bulls: 137 - Toronto Raptors: 118

Memphis Grizzlies: 125 - Golden State Warriors: 134

San Antonio Spurs: 105 - Orlando Magic: 116

Denver Nuggets: 139 - Minnesota Timberwolves: 140 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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