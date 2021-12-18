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TMF 'Şampiyonlar Ödül Töreni' gerçekleştirildi - Son Dakika

TMF 'Şampiyonlar Ödül Töreni' gerçekleştirildi

18.12.2021 21:04
TMF 'Şampiyonlar Ödül Töreni' gerçekleştirildi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden sporcuları ödüllendirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden sporcuları ödüllendirdi.

TMF tarafından düzenlenen 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni, Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen törende 2021 yılı yarış sezonunda 7 branş, 63 sınıfta düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışlar sonucunda başarılar elde eden sporcular, ödüllerini aldı. Gerçekleştirilen törene Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, sporcular ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma gerçekleştirilen TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, sporculara, ailelerine ve federasyonu destekleyen herkese teşekkür etti. 200'e yakın ödül verdiklerini aktaran Uçar, "Umarım Toprak Razgatlıoğlu'nun bizlere yaşattığı gururu, diğer sporcularımıza örnek olmuştur. Herkesten aynı performansı bekliyoruz. Bir federasyon yöneticisi olarak bunları söylüyorum. Yarışma her şey demektir. 1'inci olmak güzel bir heyecan ama yarışmaya cesaret edebilmek dahi en büyük takdire şayan işaret bizim için" şeklinde konuştu.

AJANSLARA MOTOR SPORLARINA DESTEKLERİNDEN DOLAYI ÖDÜL

Gerçekleştirilen ödül töreninde motor sporlarına desteklerinden dolayı haber ajansların spor müdürlerine özel birer ödül verildi. Demirören Haber Ajansı, Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı'na ödüllerini TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke takdim etti.

Bekir Yunus Uçar, Mahmut Nedim, Sarıyer, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TMF 'Şampiyonlar Ödül Töreni' gerçekleştirildi - Son Dakika Spor


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