TOFAŞ, deplasmanda Cholet Basket'e yenildi - Son Dakika
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Spor

TOFAŞ, deplasmanda Cholet Basket'e yenildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın Cholet Basket ekibine 77-74 yenildi. Cholet Basket, son saniyelerde bulduğu sayılarla mücadeleden galip ayrıldı. Bu sonuçla Cholet Basket ikinci galibiyetini alırken, TOFAŞ ikinci yenilgisini yaşadı.

07.03.2024 00:05  Güncelleme: 00:06
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın Cholet Basket ekibine 77-74 yenildi.

Cholet kasabasındaki La Meilleraie Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 13-7 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 34-27 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Cholet Basket, final periyoduna 57-44 önde girdi. Son çeyrekte skorer bir performans sergileyen TOFAŞ, maça ortak oldu ve bitime 39 saniye kala 74-74 eşitliği yakaladı. Fransa temsilcisi, son saniyelerde bulduğu sayılarla mücadeleden 77-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Cholet Basket ikinci galibiyetini aldı. TOFAŞ ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

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