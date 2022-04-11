TOFAŞ, sahasında Lenovo Tenerife'yi yenerek seride durumu eşitlemek istiyor - Son Dakika
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TOFAŞ, sahasında Lenovo Tenerife'yi yenerek seride durumu eşitlemek istiyor

11.04.2022 14:39
TOFAŞ, sahasında Lenovo Tenerife'yi yenerek seride durumu eşitlemek istiyor

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın İspanya ekibi Lenovo Tenerife'yi ağırlayacak.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın İspanya ekibi Lenovo Tenerife'yi ağırlayacak.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

TOFAŞ, Santiago Martin Arena'da oynanan serinin ilk maçını 78-77 kaybetmişti.

Bursa temsilcisi, evinde oynayacağı bu maçı kazanarak durumu eşitleyip, Dörtlü Final umutlarını İspanya'daki son maça taşımak istiyor.

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Şampiyonlar Ligi, basketbol, İspanya, Lenovo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TOFAŞ, sahasında Lenovo Tenerife'yi yenerek seride durumu eşitlemek istiyor - Son Dakika


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