Tolga Ünlü Altay'da mutlu - Son Dakika
Üye Girişi

Tolga Ünlü Altay'da mutlu

22.07.2022 11:05
Tolga Ünlü Altay'da mutlu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdürürken, takımın tecrübeli futbolcusu Tolga Ünlü değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdürürken, takımın tecrübeli futbolcusu Tolga Ünlü değerlendirmelerde bulundu. Altay'la yeniden sözleşme yenileyen Tolga, "Geçen sezon sezonu kötü kapattık. Zor bir sezonu geride bıraktık. Bir alt lige düşmenin moral bozukluğu ile herkes kendine zaman tanıdı. O dönem kalıp kalmamak adına bir düşüncem yoktu, ailemle vakit geçirmem geriyordu. Burada 2 yıllık bir geçmişim vardı. Öncelimğim hep Altay'dı. Zaten yöneticilerle hep görüşüyorduk. Yeni başkan tam sezon sonuna denk geldi. Günler ilerledikçe görüşmeler başladı. Yeni projeler kafama yattı. Allah'a şükür her şey iyi gelişti ve Altay'da kaldım" dedi.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Tolga Ünla, "Burada birlik olmamız gerekiyor. Zaten imza atmatan bu birlikteliğin sağlandığını gördüm. Takımımızda gençlerimiz de var. Elimizden geldiği kadarıyla genç futbolcularımıza iyi örnek olacağız. Gençlerin motive olması bizi de motive etti ve mutlu etti. Aile ortamına kavuştuk. Kaçırdığım idmanlar oldu, onları telafi etmeye çalışıyorum. En önemli olan şey sakatlanmamak. Kendimize çok iyi bakıyoruz, özellikle bu sezon çok daha iyi bakmamız gerekiyor. Sezon başına kadar hepimiz hazır olacağız" yorumunu yaptı.


YORUMLAR
500
Gurbetçilerin kullandığı otomobiller çarpıştı, 3 kişi yaralandı Gurbetçilerin kullandığı otomobiller çarpıştı, 3 kişi yaralandı Altay'ın, Afyonkarahisar kampı sürüyor Altay'ın, Afyonkarahisar kampı sürüyor
Kaynak: DHA

Tolga Ünlü, Karahisar, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tolga Ünlü Altay'da mutlu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:13 Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu
11:09 Eşeğin kendisine işkence eden adamdan aldığı intikam çok ağır oldu
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:57 Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine "Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum" diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı
10:51 Pişkin hırsızlar, araç sahibinin bağırışına aldırış etmeden hırsızlığa devam etti
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
10:19 Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 11:24:04. #1.12#
SON DAKİKA: Tolga Ünlü Altay'da mutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement