- Tolunay Kafkas: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"
İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 1-1 berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından eksiklerinin üzerine gidip, ligde sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir mücadele sergilediklerini aktaran Kafkas, "Oyunun geneline baktığımız zaman çok fazla topla oynayan, topa sahip olan ama etkinlik konusunda, üretkenlik konusunda az üreten bir Karagümrük var. 9 tane korner sayıca oldukça iyi. Gol beklentisi biraz daha fazla olması lazım. Bunun nedenlerinden bir tanesi de özellikle kenar oyuncularımızın savunma arkasına koşu yapmama özelliği var. Milli takım arasında eksik olan konuların üzerine gideceğiz. Pres konusu fena olmadı, daha iyi olabilir. Eksiklerimizin üzerine gidip, sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Kocaelispor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olmasının ardından taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a istifa çağrısı yaptı. Koyun, bu çağrıya yanıt olarak görevi bıraktığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a istifa çağrısında bulundu. Taraftarlar, son haftalarda istenilen sonuçları alamayan takımın başkanını eleştirerek, başka şeylere zorlamamalarını istedi.
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi" dedi. Gürsel, sonuç odaklı olmanın önemine vurgu yaparak, gerginlik oluştuğunu belirtti.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Play-off'un içinde olmayı istiyoruz. Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız' dedi. Kaloğlu ayrıca, Kongolu oyuncu Nzaba'nın kardeşini kaybettiğini ve bu yüzden galibiyete sevinmediklerini belirtti.
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