Torkulu pedallar Karaman'da madalyaları topladı - Son Dakika
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Torkulu pedallar Karaman'da madalyaları topladı

16.05.2022 15:18
Torkulu pedallar Karaman'da madalyaları topladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 745'inci Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma etkinliklerinde Karaman'da 4. Etap Yol Yarış-Kriteryum Yarışları sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 745'inci Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma etkinliklerinde Karaman'da 4. Etap Yol Yarış-Kriteryum Yarışları sona erdi. Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı 2 gün süren yarışlara damga vurdu.

745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Türkiye Şampiyonası 4. Etap Yol Yarışları Karaman'da gerçekleşti. 2 gün süren yarışlarda Genç Erkekler Kriteryumda Ramazan Yılmaz birinci, Ali Turalar ikinci; Genç Kadın Tırmanma Yarışında Fatmanur Doğan birinci, Genç Kadın Kriteryumda Fatmanur Doğan birinci, U17 Bayan Tırmanma Yarışında Sudenur Satıcı üçüncü, U15 Bayan Tırmanma Yarışında Emine Adanalı birinci, U15 Bayan Kriteryumda Emine Adanalı birinci, Yıldız B Erkek Tırmanma Yarışında Mehmet Mayda birinci, Yıldız B Erkek Kriteryumda Furkan Duran üçüncü oldu. Ayrıca Torkulu pedallar, Takım Genç Erkek Türkiye ve Takım Yıldız A Erkek kategorisinde 2 kupa ve üçüncülük madalyalarını aldı.

Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı Antrenörü İsmail Uğurlu, "Takımımız, 745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Programı çerçevesinde yarıştı. Tüm kategorilerde kıyasıya bir mücadele sergiledik. Sadece kendi ülkemizde değil tüm dünyada takımımızın isminden söz ettirmek için çabalıyoruz. Bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'ya sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi. - KONYA

Torkulu pedallar Karaman'da madalyaları topladı
Torkulu pedallar Karaman'da madalyaları topladı
Torkulu pedallar Karaman'da madalyaları topladı

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Akşener, Karaman'da Türk Dil Bayramı Etkinliklerine Katıldı Akşener, Karaman'da Türk Dil Bayramı Etkinliklerine Katıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türk Dil Bayramı, Yunus Emre, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Torkulu pedallar Karaman'da madalyaları topladı - Son Dakika


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