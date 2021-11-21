Tottenham geriden gelerek kazandı

Leeds United, Daniel James'in 44. dakikada attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Tottenham, 58. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg ve 69. dakikada Sergio Reguilon'un ağları sarmasıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Tottenham , konuk ettiği Leeds United'ı 2-1 yendi.

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