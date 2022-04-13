Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sporun birleştiren ruhuyla insanları bir araya getirmeye devam edecektir" - Son Dakika
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Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sporun birleştiren ruhuyla insanları bir araya getirmeye devam edecektir"

13.04.2022 11:22

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun görevlileri ziyareti ve hatıra fotoğraf çekimi 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu MANİSA - 57.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun görevlileri ziyareti ve hatıra fotoğraf çekimi 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

MANİSA - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) dördüncü etabı sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sporun birleştiren ruhuyla insanları bir araya getirmeye devam edecektir
Kasapoğlu: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sporun birleştiren ruhuyla insanları bir araya getirmeye devam edecektir
Kasapoğlu: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sporun birleştiren ruhuyla insanları bir araya getirmeye devam edecektir
Kasapoğlu: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sporun birleştiren ruhuyla insanları bir araya getirmeye devam edecektir

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Son dakika haberleri: SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı Son dakika haberleri: SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasapoğlu: 'Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sporun birleştiren ruhuyla insanları bir araya getirmeye devam edecektir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sporun birleştiren ruhuyla insanları bir araya getirmeye devam edecektir" - Son Dakika
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