Trabzon'da 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası 30 ülkeden sporcuları ağırlıyor - Son Dakika
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Trabzon'da 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası 30 ülkeden sporcuları ağırlıyor

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Trabzon\'da 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası 30 ülkeden sporcuları ağırlıyor
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Trabzon'un ev sahipliğinde düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası, 30 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, organizasyonun 8 gün süreceğini belirtti; şampiyona 26 Ekim'de sona erecek.

Trabzon'un ev sahipliğinde 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası, 30 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış programında, farklı ülkelerden gelen genç sporcuları Trabzon'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyonun 8 gün süreceğini belirten Hekimoğlu, şampiyonanın yalnızca madalya mücadelesi olmadığını, aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve sporun birleştirici gücünü ortaya koyacağını ifade etti.

Hekimoğlu, organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve emeği geçenlere teşekkür ederek sporculara başarı diledi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da Trabzon'da uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından şampiyonanın müsabakalarına geçildi.

Şampiyona, 26 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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