Trabzon'da Yeni Rafting Parkuru Açıldı - Son Dakika
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Spor

Trabzon'da Yeni Rafting Parkuru Açıldı

23.05.2025 14:09
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Hayrat'ta 10 km'lik rafting parkuru açıldı, yaz sezonunda 100 bin ziyaretçi hedefleniyor.

TRABZON'un Hayrat ilçesinde Yeniköy ve Taflancık dereleri üzerinde oluşturulan toplam 10 kilometrelik rafting parkuru törenle açıldı. 4 farklı etapta doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlayacak olan rafting parkurunun yaz sezonu boyunca yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Hayrat ilçesinde Yeniköy ve Taflancık dereleri üzerinde toplam 10 kilometre uzunluğunda 4 parkurdan oluşan rafting alanı için açılış töreni düzenlendi. Açılışa; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, sporcular ve çok sayıda kişi katıldı. Törenin ardından parkurun 2,5 kilometrelik bölümü aktif olarak kullanıma açılırken, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri parkur üzerinde rafting yaparak doğanın tadını çıkardı. Rafting yapmak için Rize'de bulunan Ayder Yaylası'nı tercih eden turistler adına alternatif bir destinasyon merkezi oluşturulurken, sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar açık olacak rafting alanı doğayla iç içe, güvenli ve eğlenceli bir spor deneyimi sunmayı hedefliyor. Rafting alanının, yaz sezonu boyunca yaklaşık 100 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

'20 GÜN İÇERİSİNDE FAALİYETE GEÇMİŞ OLACAĞIZ'

Turizm işletmecisi Gökhan Çakır, turistler için yeni bir destinasyon oluşturmak adına parkuru aktifleştirdiklerini belirterek, "25 yıldır turizm acentesi işletiyorum. Birçok aktiviteyi takibe almıştım. Çocukluğum derelerde geçtiği için Hayrat'ın da akarsularını biliyordum. Bu alanda rafting olacağı kanaatine vardım. Hayrat Kaymakamı bize bu konuda öncülük yaptı. Yetkili kişiler ile rafting sporunun yapılabileceğini belirledik. Bu yetkiyi alarak faaliyeti başlattık. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin eğitim parkuru olarak kullanılıyordu. Öğrenciler eğitim alırken, bizler de bir taraftan turizme hizmet vereceğiz. 50 öğrencimiz burada eğitim alıyor. 10 kilometre parkurumuz var. 20 gün içerisinde faaliyete geçmiş olacağız. Parkurumuzun 2,5 kilometresi aktif şekilde kullanılıyor. Orta Doğu misafirlerimiz rafting yapabilmek için araç ile Ayder Yaylası'na gidiyor. Oradaki yoğunluğu azaltmak ve burada yeni bir destinasyon oluşturabilmek için parkurumuzu aktifleştirdik. Arada 200 kilometre bir mesafe var. Bu sezon içerisinde yaklaşık 100 bin kişiye hizmet etmeyi planlıyoruz. Sabah 09.00'dan akşam 18.00 arasında keyifli vakit geçirebilirler" dedi.

'DERE İÇERİSİNDE RAFTİNG YAPMAK EĞLENCELİ'

Sporcu Akın Değirmenci, "Trabzon için çok değerli bir etkinlik oldu. Değerli ve kıymetli bir coğrafyada rafting yapmak çok güzel bir faaliyet. Hem öğrenciler hem de halk için değerli olduğunu düşünüyorum. Dere içerisinde rafting yapmak çok eğlenceli" diye konuştu.

'RAFTİNG İÇİN GÜVENLİ BİR ALAN'

Eğitim alan Senem Tekin, alanın rafting için güvenli olduğunu söyleyerek, "Bayağı eğlenceliydi. Bu kadar beklemiyordum. Çok güzel bir eğitim oldu. Eğitim süreci de keyifliydi. Buranın havası farklı ve güzel. Akarsuyu yönetmeye çalışıyoruz. Su korkum yok zaten rafting için güvenli bir alan" diye konuştu. Bahadır Demirci ise "Heyecanlı ve güzel bir deneyim oldu. Hocalarımızla güzel vakit geçirdik. Yelken ve sörf deneyimim olduğu için suya çok alışkınım. Bu dere rafting için uygun. Bu coşkuda bizlere keyif verdi" dedi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/HAYRAT(Trabzon),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzon'da Yeni Rafting Parkuru Açıldı - Son Dakika

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